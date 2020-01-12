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Интер – Аталанта – 1:1 – видео голов и обзор матча

12 января 00:30 472 Читати українською
Интер – Аталанта – 1:1 – видео голов и обзор матча
Интер – Аталанта – 1:1 – видео голов и обзор матча

Интер принимал Аталанту в 19 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Интер – Аталанта.

4’ Лаутаро Мартинес
 
Робин Госенс 75’
4’ Лаутаро Мартинес
75’ Робин Госенс

Интер быстро вышел вперед благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Однако в середине второй половины Робин Госенс после паса Руслана Малиновского восстановил равновесие. Аталанта имела шанс вырвать победу, но Муриэль не реализовал пенальти.

Интер удержал ничью с Аталантой и возглавил таблицу Серии А – Малиновский за тайм отдал ассист и заработал пенальти

Интер набрал 46 очков, единолично возглавив турнирную таблицу минимум на сутки. Ювентус отстаёт на один пункт, а Аталанта, набрав 35 зачётных баллов, догнала Рому – у обоих клубов равенство по очкам, но римляне идут выше по дополнительным показателям.

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