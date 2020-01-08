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Малиновский принял участие во встрече с болельщиками

8 января 22:26 157 Читати українською
Малиновский принял участие во встрече с болельщиками
Руслан Малиновский / Фото из открытых источников

Украинский легионер в составе Аталанты Руслан Малиновский встретился со сторонниками бергамского клуба и рассказал о роли 12-го игрока для команды.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский порадовал фанатов Аталанты своим присутствием на организованной клубом встрече игроков с болельщиками. Каждый желающий мог получить автограф и сфотографироваться с хавбеком. Кроме украинца фанаты могли пообщаться также с бельгийским защитником команды Тимоти Кастанем.

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"Мы показываем отличный футбол, я доволен ростом команды и поддержкой со стороны болельщиков. Матчи против Милана и Пармы (оба закончились разгромной победы бергамцев со счетом 5:0 – прим.) показали, что фаны помогают нам демонстрировать свои лучшие качества", – сказал Малиновский официальному клубному Твиттеру.

Напомним, Аталанта после 18-ти туров занимает в Серии А пятую строчку и отстает от третьего места на пять очков. В текущем сезоне украинец сыграл за свою команду в итальянском первенстве 15 матчей, в которых отметился двумя голами.

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