Жиру согласовал контракт с Интером, – Ди Марцио

Нападающий Челси Оливье Жиру зимой надеется переехать в чемпионат Италии.

Француз уже согласовал контракт с Интером на 2,5 года, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Челси готов побороться за Лемара

Агенты опытного форварда были в Милане и обсудили условия соглашения с потенциальными работодателями. Теперь Интеру нужно договориться с Челси, который хочет получить за чемпиона мира 8-10 млн евро. Однако, "нерадзурри" настаивают на вдвое меньшей сумме за игрока, который летом станет свободным агентом.

Челси расстанется сразу с тремя игроками

Жиру почти не играет за Челси в сезоне 2019/20 – всего шесть матчей и ни одного результативного действия.