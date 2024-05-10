Ювентус остался без поддержки самых активных фанатов на два следующих домашних матча с Салернитаной и Монцей.

Ультрас Ювентуса с Курвы Суд будут хранить молчание в течение последних двух домашних игр сезона против Салернитаны и Монцы. В своём заявлении они объяснили причины своего протеста: клуб отклонил многие запросы организованных групп болельщиков, "которые являются нормой почти на каждом итальянском и зарубежном стадионе".

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Согласно Tuttosport, эти протесты связаны с отсутствием поддержки ультрас со стороны самого клуба. Еще в 2019 году несколько членов групп ультрас Ювентуса были арестованы и обвинены в отмывании денег, насилии и вымогательстве при отягчающих обстоятельствах в связи с продажей билетов. "Старая синьора" отстранилась от этих болельщиков.

В то же время ультрас пояснили, что продолжат поддерживать команду в гостевых матчах, включая финал Кубка Италии на следующей неделе против Аталанты в Риме.

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