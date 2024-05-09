Руководство Интера приняло решение предложить главному тренеру команды Симоне Индзаги новый контракт по схеме 2+1. Об этом информирует Gazzetta dello Sport. Действующее соглашение наставника с "нерадзурри" рассчитано до лета 2025 года.

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Сообщается, что миланский клуб намерен увеличить Индзаги зарплату на 30% – до 6 млн евро в год. Тем самым боссы хотят продемонстрировать тренеру то, как они его ценят. Также в новом трудовом соглашении 48-летнего специалиста будут прописаны бонусы.

Под руководством Индзаги Интер выиграл два Кубка Италии, три Суперкубка страны, завоевал Скудетто и дошёл до финала Лиги чемпионов.

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