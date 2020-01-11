Интер – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А – как это было

Интер в рамках матча 19-го тура чемпионата Италии принимал в родных стенах Аталанту. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию были в этой новости на "Футбол 24".

Матч 19-го тура Серии А Интер – Аталанта начался в 21:45 по киевскому времени и завершился результативной ничьей – 1:1. Руслан Малиновский начал поединок в запасе, вышел на 53-й минуте вместо Сапаты и отдал ассист на Госенса, а также заработал пенальти (его запорол Муриель). Телетрансляция проходила на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводил "Футбол 24".

Интер удержал ничью с Аталантой и возглавил таблицу Серии А – Малиновский за тайм отдал ассист и заработал пенальти

Стартовые составы

Интер: Хандановіч – Годин, Де Врей, Бастони – Кандрева, Гальярдини, Брозович, Сенси, Бираги – Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Берни, Санчес, Весино, Раноккия, Политано, Лазаро, Валеро, Димарко, Эспозито, Пирола, Агуме

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимшити – Хатебур, Де Роон, Пашалич, Госенс – Иличич – Гомес, Сапата

Запасные: Росси, Спортьелло, Масьелло, Муриель, Фройлер, Пикколи, Малиновский, да Рива, Кастань, Околи, Траоре, Хайденрайх

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