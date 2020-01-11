Эриксен согласовал долгосрочный контракт с Интером, – GdS

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен готов покинуть лондонский клуб и перебраться в Италию.

Датский хавбек Кристиан Эриксен подпишет соглашение с миланским Интером до 2024 года, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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Отмечается, что теперь обеим сторонам предстоит обсудить сумму трансфера. Тоттенхэм намерен получить за футболиста 20 миллионов евро. В свою очередь, Интер планирует снизить цену за Эриксена, поскольку контракт игрока со "шпорами" заканчивается через полгода.

Напомним, что Эриксен окончательно отказался от продления соглашения с Тоттенхэмом, хотя датчанину предлагали 9 миллионов евро в год зарплаты без учета бонусов.

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