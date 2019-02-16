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Жена Икарди подверглась нападению неизвестных – ее автомобиль забросали камнями

12:21 4 Читати українською
Жена Икарди подверглась нападению неизвестных – ее автомобиль забросали камнями
Икарди и Ванда Нара / фото из соцсетей

Ванда Нара – супруга нападающего Интера Мауро Икарди – пережила неприятные минуты. Автомобиль, в котором ехала женщина и ее дети, забросали камнями.

Сегодня утром жена Мауро Икарди Ванда Нара стала участницей неприятного инцидента. На шоссе неподалеку домашнего стадиона Интера Джузеппе Меацца в автомобиль женщины неизвестные бросили несколько камней, сообщает Gazzetta dello Sport.

Интер существенно снизил цену на Икарди – клуб хочет избавиться от форварда уже летом

К счастью, Ванда Нара и ее дети, которые были в салоне автомобиля, не пострадали, хотя последствия могли быть довольно серьезными. Вероятно, таким образом фанаты выразили свое отношение к ситуации с новым контрактом Икарди. Действие действующего соглашения истекает летом 2021 года.

Напомним, на днях жена форварда, которая является и его агентом, раскритиковала Интер за отношение к Икарди. После этого клуб лишил аргентинца капитанской повязки и не взял на поединок Лиги Европы против Рапида.

Сам форвард ситуацию с контрактом не комментирует.

Теги
Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Италия футбольные фанаты Жены футболистов
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