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Фиорентина на выезде разгромила СПАЛ: 24 тур Серии А, матчи воскресенья

15:39 7 Читати українською
Фиорентина на выезде разгромила СПАЛ: 24 тур Серии А, матчи воскресенья
СПАЛ – Фиорентина – 1:4 / соцсети

В матче 24 тура Серии А Фиорентина конце матча вырвала победу над СПАЛом. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 24 тур

СПАЛ – Фиорентина – 1:4

Голы: Петанья, 36 Фернандес, 44, Верету, 79, (пен), Симеоне, 81, Жерсон, 88

Дженоа – Лацио – начало матча в 16:00

Удинезе – Кьево – начало матча в 16:00

Эмполи – Сассуоло – начало матча в 16:00

Интер – Сампдория – начало матча в 19:00

Наполи – Торино – начало матча в 21:30

Фиорентина с начала матча владела преимуществом, однако вперед вышел именно СПАЛ, Петанья ударом с линии штрафной пробил Лафона. "Фиалки" отыгрались перед самым перерывом, отличился Фернандес. А вот во втором тайме СПАЛ вышел вперед, однако этот гол отменил арбитр из-за офсайда. Фиорентина же через 5 минут вышла вперед благодаря пенальти и после этого СПАЛ посыпался. Симеоне и Жерсон добили соперников и довели матч до победы.

Фиорентина набрала 35 пунктов и поднялась на 8 место, СПАЛ с 22 очками остался на 15 строчке.

Италия24 турПаоло Мацца (Феррара)

СПАЛ - Фиорентина: Воскресенье 17 февраля 2019

СПАЛ
Матч окончен
1 : 4
Фиорентина
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