Нападающий Витор Роке совсем не так представлял себе адаптацию в Барселоне.

В январе бразилец прилагал огромные усилия и согласился на меньшую зарплату, чтобы присоединиться именно к "кулес". Барселона должна отдать Атлетико Паранаэнсе 30 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами.

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Впрочем, Хави не спешит доверять 19-летнему Роке. Сейчас форвард наиграл за Барсу около 300 минут и отметился 2 голами. В последних трех матчах "Тигриньо" вообще не вылезал со скамейки запасных. В лагере игрока растет недовольство ситуацией, сообщает инсайдер Адриан Санчес.

Барселона якобы готова отдать нападающего в аренду, но Роке такой вариант не устраивает. Бразилец будет требовать полноценного трансфера, если каталонский клуб не гарантирует ему регулярную игровую практику.

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