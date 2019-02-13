Интер лишил Икарди капитанской повязки и назначил Хандановича

"Нерадзурри" решили назначить нового капитана команды.
Интер на официальном Twitter объявил о смене капитана команды. Новым капитаном назначен опытный голкипера Самир Ханданвич, получивший повязку от Икарди.
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О причинах такого решения не сообщается. К слову, на днях жена Икарди, которая является его агентом, заявила, что клуб недостаточно защищает Мауро. Кроме этого, форвард пока не может договориться с Интером о финансовых деталей нового контракта.
Отметим, что соглашение Икарди с миланским клубом действует до 30 июня 2021 года. Аргентинец выступает за Интер с 2013 года.
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