"Лунин ничего не мог сделать в двух прощальных голах. Удар Сане был очень мощный. По моему мнению, такой мяч невозможно отбить. В начале игры он парировал удар того же Сане, спасая команду. В воздухе Лунин выглядел хорошо. Это не тот поединок, который он провел в Манчестере, но ставлю ему семерку", – поделился Мальдонадо на своем YouTube-канале Mundo Maldini.

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Интересно, что Мануэля Нойера журналист оценил в 8 баллов. Высшие оценки в составе Реала получили Тони Кроос, Винисиус, Рюдигер и Начо. Перед поединком между Баварией и Реалом Мальдонадо при выборе между вратарями команд отдал предпочтение Мануэлю Нойеру из-за неуверенной игры Андрея Лунина против Барселоны.

Напомним, что Реал и Бавария расписали результативную ничью (2:2) в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 8-го мая, начало в 22:00.

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