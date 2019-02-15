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Интер существенно снизил цену на Икарди – клуб хочет избавиться от форварда уже летом

13:39 109 Читати українською
Интер существенно снизил цену на Икарди – клуб хочет избавиться от форварда уже летом
Мауро Икарди / Фото Diario AS

Нападающий Интера Мауро Икарди может уже паковать чемоданы для переезда в новый клуб.

Интер не смог договориться с Икарди и его агентом Вандой Нарой о продлении контракта с аргентинцем. После чего руководство миланского клуба окончательно приняло решение продать игрока уже летом, сообщает Corriere della sera.

Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

В соглашении 25-летнего форварда с "нерадзури" прописана клаусула в размере 110 млн евро, однако клуб готов снизить цену до 80 млн. Интерес к игроку проявляют различные европейские гранды, в частности Реал и Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, недавно Икарди лишили капитанской повязки в итальянском гранде.

В текущем сезоне Серии А Мауро провел 20 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 2-мя ассистами.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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