Милан предпринимает попытки обогнать Ювентус в борьбе за Мотту. Как информирует Corriere dello Sport, руководство "россонери" возобновило переговоры с тренером, который ранее уже дал своё слово спортивному директору "Старой синьоры" Кристиано Джунтоли.

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Сообщается, что следующие несколько недель будут решающими, однако по состоянию на сегодняшний день "бьянконери" имеют абсолютное преимущество над Миланом в этой борьбе.

Напомним, что бывший тренер Виктора Коваленко в Специи творит настоящее чудо с Болоньей в этом сезоне. После 34 туров эмильянская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А и с высокой долей вероятности финиширует в зоне Лиги чемпионов.

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