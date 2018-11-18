Хорватия снова в огне, возвращение Нидерландов, позор Луческу – итоги 5-го тура Лиги наций

Накануне завершился 5-й тур Лиги наций УЕФА 2018/19. "Футбол 24" подводит итоги и отмечает ключевые моменты игрового дня.

Пока сборная Украины и Андрей Шевченко шокировали тактикой и провалами в поединке со сборной Словакии, в других группах Лиги наций команды решали вопросы жизни и смерти, удивляли своей игровой формой, а также пытались порадовать собственных болельщиков удовлетворительными результатами.

Украина потерпела крупнейшеее фиаско в своей истории – какие выводы и перемены в составе должен был бы сделать Шевченко

Рано хоронить Хорватию

После разгромного поражения на старте группового турнира от испанцев (0:6) хорватов записали в безусловные аутсайдеры трио A4. Но нулевая ничья с Англией в октябре сохранила для балканцев шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Эти шансы значительно выросли после 5-го игрового дня: Хорватия в шальном матче одолела сборную Испании (3:2) и лишний раз доказала, что Луису Энрике придется еще изрядно попотеть над созданием нового образа "Фурии рохи".

В то же время Златко Далич тоже вынужден открывать новые имена в сборной. В поединке с испанцами центрбэк Байера Тин Едвай, который на историческом для "клетчатых" ЧМ-2018 сыграл лишь 1 матч, проявил чудеса результативности – сначала принял участие в ударной перестрелке команд в середине второго тайма, а на 90+3-й минуте удачно сыграл на добивании и принес хорватам немного неожиданную победу.

Победа над сборной Испании сделала Хорватию вершителем собственной судьбы. Теперь окончательное распределение мест в группе зависит от них: победа над англичанами в последнем туре подарит балканцам путевку в финал 4-х, любой другой результат – билет в низший дивизион.

Оранжевый снова в моде

Когда волей жребия в одну группу попали сборные Франции, Германии и Нидерландов, то большинство обозревателей сразу окрестили ее "группой смерти". Но вряд ли кто-то мог спрогнозировать, что за тур до конца группового этапа Германия досрочно вылетит в дивизион B Лиги наций. Зато Рональд Куман во главе нидерландской команды и новое поколение местных талантов полны решимости вернуть "оранжевых" на вершину Европы.

Нидерланды – самая интересная сборная планеты: они имеют последователя Хави и еще 3 секреты успеха

Конечно, победа над немцами выглядела стечением обстоятельств. Но триумф над чемпионами мира французами в очном поединке – стоит большего. Команда Дешама – это не старенький "Мерседес", с которым никак не может попрощаться Йоахим Лёв, а настоящий болид с двигателем вроде чемпионского для Михаэля Шумахера "Рено" образца 1995 года. Нидерланды полностью переиграли Францию и заслуженно получили шанс на выигрыш группы. В матче заключительного тура подопечным Кумана достаточно не проиграть немцам, чтобы поехать в Португалию следующим летом не только туристами.

Португальское спокойствие

Фернанду Сантуш и его сборная Португалии без проблем смогли бы победить в номинации "Стабильность года", если бы таковая существовала на уровне национальных команд. Даже без Криштиану Роналду, который из-за желания быстрее адаптироваться в Серии А пропустил весь блок осенних матчей сборной, сумела досрочно выйти в финальный этап Лиги наций 2018/19.

Более того, Португалия сделала это первой среди элитных команд, поэтому финальная стадия турнира пройдет на родине Васко да Гамы. Португальцы одержали 2 победы на старте над Италией и Польшей, а в отчетном туре без проблем удержали в Милане нужную нулевую ничью со "Скуадра адзуррой". Последний тур теперь – формальность. Сантуш может поэкспериментировать в поединке с поляками и отработать еще несколько моделей игры без своей главной звезды.

Луческу уже не тот

Работа Мирчи Луческу во главе сборной Турции –полный провал. Культовый для донецкого Шахтера специалист имеет все шансы войти в историю турецкой сборной с отрицательной стороны. Он никак не помог туркам в проваленном отборе на ЧМ-2018, а теперь доработался до вылета "звезд полумесяца" в дивизион C Лиги наций.

В проигранном шведам матче (0:1) сборная Турции в очередной раз продемонстрировала дряблую игру и импотенцию в атаке. Грядущий товарищеский матч против украинской сборной может стать лебединой песней Луческу во главе турецкой национальной команды. Румыну уже 73 и, похоже, его богатая на события тренерская карьера завершится на минорной ноте.

Одной строкой:

– боснийцы отстояли нулевую ничью в гостевом матче против Австрии и пробились в элиту турнира;

– сборная Дании победила Уэльс на выезде и досрочно оформила выход в дивизион B;

– в группе C1 сборные Израиля и Шотландии решили сохранить интригу до последнего тура и во вторник в очном матче решат, кто поднимется в высший дивизион.

Англия на коне, Испания и Германия еще болеют, сенсационные Финляндия и Гибралтар – тенденции 4-го тура Лиги наций