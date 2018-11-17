Германия досрочно вылетела в дивизион B Лиги наций

Неудачный период в игре сборной Германии продолжается. Бундестим досрочно вылетел из топ-дивизиона Лиги наций.

Результат поединка группы А1 между сборными Нидерландов и Франции отправил немцев в дивизион B Лиги наций. Победа "оранжевых" благодаря голам Вейналдума и Депая гарантировала сборной Германии последнее место в группе.

Лига наций: Нидерланды уверенно одолели сборную Франции

В данный момент первыми идут французы (7 очков после 4-х матчей), а вторыми – Нидерланды (6 очков после 3-х поединков). В свою очередь Бундестим тоже провел 3 матча, но набрал в них лишь очко. Заключительный поединок трио 19 ноября между нидерландцами и немцами для последних превращается в формальность. Выше они подняться не смогут.

Однако, от подопечных Йоахима Лёва зависит судьба победителя группы. Сборной Нидерландов хватит и ничьей для того, чтобы обойти французов в турнирной таблице.