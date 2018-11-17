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Германия досрочно вылетела в дивизион B Лиги наций

09:41 122 Читати українською
Германия досрочно вылетела в дивизион B Лиги наций
Тони Кроос / Getty Images

Неудачный период в игре сборной Германии продолжается. Бундестим досрочно вылетел из топ-дивизиона Лиги наций.

Результат поединка группы А1 между сборными Нидерландов и Франции отправил немцев в дивизион B Лиги наций. Победа "оранжевых" благодаря голам Вейналдума и Депая гарантировала сборной Германии последнее место в группе.

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В данный момент первыми идут французы (7 очков после 4-х матчей), а вторыми – Нидерланды (6 очков после 3-х поединков). В свою очередь Бундестим тоже провел 3 матча, но набрал в них лишь очко. Заключительный поединок трио 19 ноября между нидерландцами и немцами для последних превращается в формальность. Выше они подняться не смогут.

Однако, от подопечных Йоахима Лёва зависит судьба победителя группы. Сборной Нидерландов хватит и ничьей для того, чтобы обойти французов в турнирной таблице.

Лига наций6 тур

Германия - Нидерланды: Понедельник 19 ноября 2018

Германия
до матча
2
дн
:
10
час
:
58
мин
Нидерланды
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