Нидерланды – самая интересная сборная планеты: они имеют последователя Хави и еще 3 секреты успеха

Сборная Нидерландов, похоже, пережила темные времена в своей богатой на триумфы истории.

"Оранье" вернулись. Разгром Германии (3:0) и комфортная победа над чемпионами мира французами (2:0) позволяет предположить, что знаменитую сборную Нидерландов уже скоро снова можно будет отнести к элите мирового футбола. Пропустив Евро-2016 и ЧМ-2018, потомки великого Кройфа провели жизненно важную реконструкцию, которая уже начала приносить плоды.

Лига наций: Нидерланды уверенно одолели сборную Франции

Роль архитектора обновленных Нидерландов суждено было выполнить Рональду Куману, одном из ключевых игроков большой команды Ринуса Михелса, которая выиграла чемпионат Европы 1988 года. Легендарному в прошлом защитнику и талантливому тренеру удалось возродить "Оранье" благодаря сочетанию казалось бы несочетаемых футболистов. Современные Нидерланды – это голодные к успеху молодые таланты, ветераны, которые находятся на завершающем этапе своей карьеры и топовые исполнители, которые немного сбились с пути.

Куман: Мы доминировали над чемпионами мира – это нечто невероятное

Прямо сейчас "оранжевых" можно назвать одной из самых интересных команд планеты. За счет чего произошел долгожданный камбэк, коротко объясняет "Футбол 24".

Надежный вратарь, который должен уйти из Барсы

Яспер Силессен играет за Барселону только по большим праздникам, находясь за спиной у тер Штегена, однако отсутствие регулярной практики не мешает ему демонстрировать высокий класс. В своей национальной сборной 29-летний кипер – настоящий знак качества. В трех матчах группового этапа Лиги наций голодный к футболу Силессен пропустил лишь два гола. Пробить опытного вратаря сумели Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, когда Нидерланды на Стад де Франс уступили французам. "Какого черта такой великий голкипер греет скамейку запасных на Камп Ноу", – удивляется каталонское издание Sport.es. И действительно, какого черта он это делает?

Взрывная смесь в обороне

Рональд Куман совсем не боится рисковать. Оборона сборной Нидерландов представлена ​​двумя молодыми игроками, которые только начинают свой путь в большом футболе. Маттис где Лигт (19), трансферная цель почти всех европейских топ-клубов с Барсой на поул-позишн, демонстрирует не по годам умную и надежную игру. Вместе с ливерпулцем ван Дейком юный защитник Аякса формирует одну из лучших пар центральных защитников планеты.

Правый фланг защиты закрывает 22-летний Дензел Дюмфрис – физически мощный представитель ПСВ, который стал одним из открытий сезона. А на противоположном краю поля действует универсальный и опытный солдат Блинд. Типичный сплав опыта и молодости.

Фрэнки де Йонг – обладатель пространства и времени

Один из палачей киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов является фундаментальным игроком "Оранье" в средней линии. Мегаталановитий 21-летний хавбек отвечает за быстрый выход из-под прессинга, грамотно создает свободные зоны и контролирует темп игры. Де Йонг очень часто опускается на линию центрального защитника, чтобы получить от голкипера мяч и начать атаку своей команды. Благодаря воспитаннику Аякса латерали Кумана получают перед собой гораздо больше пространства для маневров и могут качественно помогать впереди.

Нидерландские СМИ утверждают, что Фрэнки проводит свой последний сезон на Амстердам Арене. Скауты Барсы следят за "новым Хави" на каждом матче, сборная Нидерландов – не исключение.

Реинкарнация больших талантов

Мемфис Депай, похоже, взялся за голову, возмужал и окончательно вытер из памяти провальный этап в Манчестер Юнайтед. Выступая за Лион, 24-летний атакующий хавбек нашел уверенность в собственных силах, начав напоминать самого себя времен Эредивизии. Депай был признан игроком матча Нидерланды – Франция, что лишний раз доказывает его реинкарнацию как большого таланта. Теперь Мемфис не только радует собственное самолюбие, изысканно обыгрывая соперников, но и реально помогает команде создавать численное большинство.

Нечто похожее происходит с 32-летним Райаном Бабелем, который переживает вторую молодость и демонстрирует, возможно, лучший футбол в своей карьере. Технические качества некогда перспективного вингера никогда не подвергались сомненю, но сейчас он значительно качественнее играет на команду. Его вклад в нынешние успехи сборной Нидерландов – сложно переоценить.