Хорватія знову у вогні, повернення Нідерландів, ганьба Луческу – підсумки 5-го туру Ліги націй

Напередодні завершився 5-й тур Ліги націй УЄФА 2018/19. "Футбол 24" підбиває підсумки та відзначає ключові моменти ігрового дня.

Поки збірна України та Андрій Шевченко шокували тактикою і провалами в поєдинку зі збірною Словаччини, в інших групах Ліги націй команди вирішували питання життя та смерті, дивували своєю ігровою формою, а також намагалися порадувати власних уболівальників задовільними результатами.

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Зарано ховати Хорватію

Після розгромної поразки на старті групового турніру від іспанців (0:6) хорватів записали в безумовні аутсайдери тріо A4. Та нульова нічия з Англією у жовтні зберегла для балканців шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні. Ці шанси значно зросли після 5-го ігрового дня: Хорватія у шаленому матчі здолала збірну Іспанії (3:2) та зайвий раз довела, що Луїсу Енріке доведеться ще добряче попітніти над створенням нового образу "Фурії рохи".

Натомість Златко Даліч теж змушений відкривати нові імена в збірній. У поєдинку з іспанцями центрбек Байєра Тін Єдвай, який на історичному для "картатих" ЧС-2018 зіграв лише 1 матч, проявив дива результативності – спочатку взяв участь в ударній перестрілці команд в середині другого тайму, а на 90+3-й хвилині вдало зіграв на добиванні й приніс хорватам трохи несподівану перемогу.

Звитяга над збірної Іспанії зробила Хорватію вершителем власної долі. Тепер остаточний розподіл місць у групі залежить від них: перемога над англійцями в останньому турі подарує балканцям путівку до фіналу 4-х, будь-який інший результат – квиток до нижчого дивізіону.

Помаранчевий знову в моді

Коли волею жеребу до однієї групи потрапили збірні Франції, Німеччини та Нідерландів, то більшість оглядачів відразу охрестили її "групою смерті". Та навряд хтось міг спрогнозувати, що за тур до кінця групового етапу Німеччина достроково вилетить у дивізіон B Ліги націй. Натомість Рональд Куман на чолі нідерландської команди та нове покоління місцевих талантів повні рішучості повернути "помаранчевих" на вершину Європи.

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Звісно, перемога над німцями виглядала збігом обставин. Та тріумф над чемпіонами світу французами в очному поєдинку – вартий більшого. Команда Дешама – це не старенький "Мерседес", із яким ніяк не може попрощатися Йоахім Льов, а справжній болід із двигуном на кшталт чемпіонського для Міхаеля Шумахера "Рено" зразка 1995 року. Нідерланди повністю переграли Францію і заслужено мають шанс на виграш групи. У матчі заключного туру підопічним Кумана достатньо не програти німцям, щоб поїхати до Португалії наступного літа не тільки туристами.

Португальський спокій

Фернанду Сантуш і його збірна Португалії без проблем змогли б перемогти в номінації "Стабільність року", якби така існувала на рівні національних команд. Навіть без Кріштіану Роналду, який через бажання швидше адаптуватися в Серії А пропустив увесь блок осінніх матчів збірної, зуміла достроково вийти до фінального етапу Ліги націй 2018/19.

Більше того, Португалія зробила це першою серед елітних команду, тому фінальна стадія турніру пройде на батьківщині Васко да Гами. Португальці здобули 2 перемоги на старті над Італією і Польщею, а в звітному турі без проблем втримали в Мілані потрібну нульову нічию зі "Скуадра Адзуррою". Останній тур тепер – формальність. Сантуш може поекспериментувати в поєдинку з поляками та відпрацювати ще кілька моделей гри без своєї головної зірки.

Луческу вже не той

Робота Мірчі Луческу на чолі збірної Туреччини – повний провал. Культовий для донецького Шахтаря фахівець має всі шанси ввійти в історію турецької збірної з негативного боку. Він ніяк не допоміг туркам у проваленому відборі на ЧС-2018, а тепер допрацювався до вильоту "місячних зірок" у дивізіон C Ліги націй.

У програному шведам матчі (0:1) збірна Туреччини вкотре продемонструвала в'ялу гру та імпотенцію в атаці. Прийдешній товариський матч проти української збірної може стати лебединою піснею Луческу на чолі турецької національної команди. Румуну вже 73 і, схоже, його багата на події тренерська кар'єра завершиться на мінорній ноті.

Одним рядком:

– боснійці відстояли нульову нічию у гостьовому матчі проти Австрії й пробилися до еліти турніру;

– збірна Данії перемогла Уельс на виїзді й достроково оформила вихід у дивізіон B;

– у групі C1 збірні Ізраїлю та Шотландії вирішили зберегти інтригу до останнього туру й у вівторок в очному матчі вирішать, хто підніметься до вищого дивізіону.

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