Лига наций: финальная стадия турнира пройдет в Португалии

Португалия выиграла 3 группу дивизиона А и будет принимать финальные матчи в Лиге наций.

Ранее заинтересованность в проведении финальной стадии Лиги наций изьявили Польша, Италия и Португалия. Все эти страны были участниками группы 3 в дивизионе А.

Лига наций: Португалия удержала ничью в матче с Италией и обеспечила себе выход в плей-офф

Ничья Португалии и Италии позволила подопечным Сантуша занять первое место в своей группе. Это означает, что именно Португалия будет принимать матчи финальной стадии Лиги наций.

Исполнительный комитет УЕФА еще должен формально назначить Португалию хозяином турнира на встрече в Дублине 3 декабря. В этот же день состоится жеребьевка финальной стадии, сообщает официальный сайт УЕФА.

Италия – Португалия – 0:0 – видеообзор матча

Полуфинальные мтчи Лиги наций состоятся 5 и 6 июня. Матч за третье место и финал, который определит первого победителя Лиги наций, пройдут 9 июня.