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Лига наций: финальная стадия турнира пройдет в Португалии

09:25 64 Читати українською
Лига наций: финальная стадия турнира пройдет в Португалии
Лига наций: финальная стадия турнира пройдет в Португалии

Португалия выиграла 3 группу дивизиона А и будет принимать финальные матчи в Лиге наций.

Ранее заинтересованность в проведении финальной стадии Лиги наций изьявили Польша, Италия и Португалия. Все эти страны были участниками группы 3 в дивизионе А.

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Ничья Португалии и Италии позволила подопечным Сантуша занять первое место в своей группе. Это означает, что именно Португалия будет принимать матчи финальной стадии Лиги наций.

Исполнительный комитет УЕФА еще должен формально назначить Португалию хозяином турнира на встрече в Дублине 3 декабря. В этот же день состоится жеребьевка финальной стадии, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Полуфинальные мтчи Лиги наций состоятся 5 и 6 июня. Матч за третье место и финал, который определит первого победителя Лиги наций, пройдут 9 июня.

Лига наций5 тур

Италия - Португалия: Суббота 17 ноября 2018

Италия
Матч окончен
0 : 0
Португалия
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Лига наций Италия - Португалия Португалия Португалия
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