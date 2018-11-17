Словакия разгромила Украину в матче Лиги наций – опустили с небес на землю

Словакия шокировала Украину (4:1) в матче 5-го тура Лиги наций 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Словакия – Украина на "Футбол 24", стартовал в 21:45 по киевскому времени. Команда Андрея Шевченко досрочно выиграла свою группу, но победа оставалась важным результатом в контексте рейтинга национальных сборных. В то же время эта игра фактически не имела турнирного значения, поэтому тренеры получили возможность поэкспериментировать.

Словакия – Украина – видео голов

Уже на 6-й минуте хозяева открыли счет. Гамшик разыграл штрафной с партнером, а Руснак на удачу пробил из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от Цыганкова застал врасплох Бойко. Каким-то динамовским вышел пропущенный гол. Бурда сфолил и позволил сопернику заработать опасный стандарт, а другие два представителя киевлян стали жертвами несчастного стечения обстоятельств. После обрезки Малиновского в центре поля и неуклюжей игры защитников Гамшик позволили расстреливать ворота с нескольких метров. К счастью, мяч свалился с ноги легенды Наполи.

Словаччина – Україна: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Украина ощутимо проваливалась на своей половине, и Шевченко сделал радикальный шаг. На 14-й минуте игрока Шахтера Сергея Кривцова заменил дебютант Игорь Пластун. Впрочем игра продолжилась в том же духе. Здесь уже Маку дали пробить из пределов штрафной – выше. На 23-й Зреляк опередил Бойко на выходе, но и здесь словак промахнулся. Интересно, что со старта встречи "сине-желтые" неожиданно вышли с трио центральных защитников (Матвиенко, Кривцов, Бурда), а Зинченко и Караваев закрывали свои фланги. Эксперимент Шевченко, который дал очень много воли Словакии и сделал разобранными украинцев.

На 26-й минуте Куцка, который перед тем травмировался и затем покинул поле, из последних сил пробил издалека. Бойко ужасно парировал – мяч опустился в наши ворота от его кулаков. Здесь уже вина Дениса очевидна. Полный провал сборной Украины в первые 45 минут: 1 слабый удар Малиновского в створ только в компенсированное время, обрезки, ошибки во всех линиях, растерянность и невозможность положительно выделить хотя бы кого-то одного.

На старте второй половины встречи Караваев продрался по правому флангу, а Коноплянка в касание роскошно пробил по дуге в верхний угол. Однако почти сразу словаки восстановили свое преимущество. Гамшик попал в штангу с левого фланга, украинцы позволили хозяевам продолжить атаку справа. Руснак прострелил, а Зрелак пяточкой из-под Пластуна прошил Бойко, который даже не пошевелился. Команды забили 4 гола из 5-и первых ударов в створ ворот!

Зинченко неплохо навесил слева. Подачу почему-то замыкал не единственный форвард Борячук, а Караваев – выше. Провал словаков на своей половине не помог украинцам. Борячук и Коноплянка выходили на чужие ворота, но Евгений слишком долго думал и попал во вратаря. Почти мгновенно Украина получила нокаут. Степаненко позволил Маку пробить из-за пределов штрафной, Бойко снова не выручил.

Цыганков классно прошел по правому флангу, Степаненко получил роскошный момент для удара метров с 11, но пробил куда-то далеко от ворот. Впоследствии Малиновский в своем стиле приложился издали, но у Руслана удары сегодня ну никак не шли. Классную комбинацию, которую начал дальним пасом Шапаренко, завершил неуклюжим приемом Цыганков. Могло быть очень красиво. Словаки дважды вышли в атаку и завершили моменты ударами. Во втором эпизоде ​​даже снова забили, но из офсайда. В компенсированное время словаки вылетели в контру 4 на 2, Цыганков чудом успел перехватить, однако едва не вышел автогол – перекладина спасла от еще большего позора.

Словакия набирает свои первые очки. Украина финиширует в Лиге наций лидером своей группы (9 баллов) – как же нам помогли чехи, которые обыграли словаков в предыдущем матче!

Лига наций, Дивизион Б, 5-й тур

Словакия – Украина – 4:1

Голы: Руснак, 6, Куцка. 26, Зрелак, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47