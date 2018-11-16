Лига наций: Хорватия в компенсированное время вырвала победу над Испанией

Хорватия в архиважном поединке против Испании одержала победу благодаря голу Тина Едвая на последних секундах игры.

Первый тайм выдался довольно сухим на моменты и остроту. За этот компонент отвечала сборная Хорватии, которая в первые 20 минут выглядела очень активно. Реально голевой эпизод произошел уже на 6-й: Перишич сместился с левого фланга, обыграл Серджи Роберто и с острого угла неожиданно пробил в ближний угол – штанга спасла Испанию. Впрочем, последующие попытки забить у хорватов серьезной опасностью завершались – всего несколько заблокированных ударов, врываний в штрафную и подач. Вторая половина тайма и вовсе прошла для хозяев неубедительно.

Испанцы отвечали на это длинным перекатыванием мяча без всякого завершения. Гости просто не имели вариантов для продолжения атаки, поэтому подступаясь к штрафной, они постоянно отступали назад. Первый удар "Фурии Рохи" по воротам состоялся аж на 44-й минуте и был очень неудачным, хотя через минуту Иско нанёс второй, воспользовавшись обрезкой хорватов – Калинич вытащил этот мяч из-под перекладины, хотя он и летел по центру.

Второй тайм получился совершенно противоположным первому – моментов было достаточно и почти каждый из них был голевым. Испания начала его очень уверенно, перехватив инициативу и ощутимо разгоняясь, однако Хорватия использовала первую же ошибку соперника. Рамоса вытеснили на фланг, тот отдал на Роберто, а Серджио при выносе мяча попал в Перишича. Мяч отскочил к Крамаричу, который вырвался один на один и пробил мимо Де Хеа – 1:0! Впрочем, уже через две минуты гости раскатали шедевральную комбинативную атаку, в завершении которой Иско с левого края штрафной прострелил на Себальйса. Дани оставалось только забить в пустые, что тот и сделал – 1:1.

Хорваты после этого завелись и создали серию моментов, наиболее опасным из которых стал проход Ракитича через всю оборону "Фурии Рохи" и удар из пределов штрафной над перекладиной. Испания ответила опасной атакой, которая завершилась ударом Аспаса в перекладину. На 65-й на ударную позицию в штрафной вырывался Иско, однако ему значительно помешал Мората. В конце концов, гол забили хорваты: Златко Далич решил выпустить Влашича, который на 68-й минуте заработал угловой. Хозяева быстро разыграли его низом, после чего Модрич выполнил прекрасную подачу на дальнюю штангу – там один-единственный Тин Едвай переправил мяч в ворота! 2:1! После этого Хорватия могла забить и третий, однако выход Ребича один на один на 72-й минуте завершился геройским сейвом Де Хеа.

Испания также не останавливалась. На 75-й минуте гости имели шикарный шанс: Сусо откликнулся на передачу с правого фланга в штрафную и пробил, Калинич парировал, однако мяч "свечой" пошел на дальнюю штангу прямо на Морату. Альваро головой с метра умудрился попасть в Врсалько, который стоял на штанге! Впрочем через две минуты Шиме стал антигероем, сыграв рукой в ​​собственной штрафной. Арбитр назначил не слишком очевидный, но пенальти, который Серхио Рамос уверенно реализовал – 2:2!

Окончание игры было за хорватами, хотя испанцам отменили гол из-за сомнительного офсайда. Хорваты неслись вперёд и могли отличиться на 86-й минуте, однако контратака три в три завершилась заблокированным банальным ударом Влашича. В компенсированное время Де Хеа парировал удар головой Ловрена, а через минуту отбил удар Брекало в дальний нижний угол – но прямо Тина Едвая, который тут же добил мяч в ворота и принёс победу своей стране – 3:2!

Таким образом, Хорватия набрала четыре очка в турнирной таблице и сравнялась с Англией. Очный поединок против неё решит, кто покинет Лигу В – а в случае победы хорваты ещёе и выиграют свою группу!

Лига наций УЕФА, группа 4, лига В

Хорватия – Испания – 3:2

Голы: Крамарич, 54, Едвай, 69, 90+3 – Себальйос, 56, Рамос, 78 (пен)