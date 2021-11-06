Легенда каталонского клуба возвращается домой после 6 лет в Катаре.

Барселона официально назначила Хави Эрнандеса на должность главного тренера первой команды, сообщает официальный сайт "блаугранас".

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Контракт 41-летнего специалиста с каталонцами рассчитан до лета 2024 года. Ожидается, что его презентация пройдет в понедельник, 8 ноября.

Последние 6 лет легендарный хавбек провел на Ближнем Востоке. После ухода из Барсы в 2015 году Хави подписал контракт с катарским Аль-Саддом. Именно здесь уже через 4 года началась его самостоятельная тренерская карьера. За два сезона у руля "волков" звездный каталонец выиграл 8 трофеев.

Рекордсмен по количеству проведенных матчей в футболке Барсы (750) заменит Рональда Кумана, который был уволен после серии неудач на старте сезона. На время переговоров с Хави обязанности главного тренера исполнял Серхи Бархуан.

Аль-Садд пытался вставлять палки в колеса. Функционеры Лапорты – Рафа Юсте и Матеу Алемани – провели в Катаре три изнурительных дня. В конце концов пришлось выплачивать компенсацию за разрыв контракта (примерно 5 млн евро).

Каталонское дерби против Эспаньола (20 ноября) станет первым серьезным экзаменом чемпиона мира-2010. Барселона занимает 9-е место в Ла Лиге с солидным отставанием от лидера в 9 очков. Команда все еще сохраняет неплохие шансы на плей-офф ЛЧ после двух побед над киевским "Динамо".

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