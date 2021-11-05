Эпопея вокруг возвращения Хави Эрнандеса в родной клуб становится все ближе к завершению.

Недавно Аль-Садд сообщил о договоренности с руководством Барселоны по поводу Хави. Катарский коллектив также устроил прощание уже с экс-наставником.

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Хави встретился с игроками и руководством клуба за обедом. Во время прощания 41-летний специалист выступил с речью и расплакался. Первые фото опубликовала пресс-служба Аль-Садда и испанские издания. Сейчас Хави отправился на самолет, который должен приземлиться в столице Каталонии.

Напомним, испанец является воспитанником Барселоны, в структуре которой провел 20 лет. Аль-Садд был первым тренерским опытом Хави, где он завоевал 7 трофеев.

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