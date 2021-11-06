Легенда каталонського клубу повертається додому після 6-и років у Катарі.

Барселона офіційно призначила Хаві Ернандеса на посаду головного тренера першої команди, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

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Контракт 41-річного фахівця з каталонцями розрахований до літа 2024-го. Очікується, що його презентація відбудеться у понеділок, 8 листопада.

Останні 6 років легендарний хавбек провів на Близькому Сході. Після відходу з Барси у 2015-му Хаві підписав контракт з катарським клубом Аль-Садд. Саме у Досі вже через 4 роки розпочалася його самостійна тренерська кар'єра. За два сезони біля керма "вовків" зірковий каталонець виграв 8 трофеїв.

Рекордсмен за кількістю матчів у футболці Барси (750) замінить Рональда Кумана, якого було звільнено після серії невдач на старті сезону. На час перемовин з Хаві обов'язки головного тренера виконував Серхі Бархуан.

Аль-Садд намагався вставляти палки у колеса. Функціонери Лапорти – Рафа Юсте і Матеу Алемані – провели у Катарі три виснажливих дні. Зрештою, довелося виплачувати компенсацію за розрив контракту (приблизно 5 млн євро).

Каталонське дербі проти Еспаньйола (20 листопада) стане першим серйозним іспитом Хаві на новій посаді. Барселона посідає 9-е місце у Ла Лізі з солідним відставанням від лідера у 9 очок. Команда все ще зберігає непогані шанси на плей-офф ЛЧ після двох перемог над київським Динамо.

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