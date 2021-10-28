26 січня 2003 року Луї ван Гаал був звільнений з Барселони після серії невдалих результатів. "Кулес" пленталися внизу турнірної таблиці (12 місце), на відстані 20-ти очок від першої сходинки. 13 січня 2020 року на двері вказали Ернесто Вальверде. Тією останньою краплею виявилась поразка від Атлетіко (Суперкубок Іспанії), хоча тоді команда виглядала значно цікавіше, ніж в Римі або Ліверпулі.

17 років на Камп Ноу не змінювали тренерів посеред сезону: Сетьєн, а потім Куман, який протримається всього 20 місяців.Тотальна криза з містичними нотками Хелловіну. Рік тому, приблизно у цей же час, проганяли Бартомеу. А у 2018-му, 29 жовтня, Мадрид розірвав контракт з Лопетегі, що провалювався вже без Роналду. Аналогій не уникнути, тим паче обидва гранди втратили знакових гравців.

Барселона офіційно звільнила Кумана після поразки від Райо

Герой каталонського епосу про Вемблі-92, як і ван Гаал, йде через "чорний вихід". Війни з журналістами, конфлікти з керівництвом, постійні пошуки крайнього… Забракло лише славнозвісного "siempre negativa, nunca positivа!". Проте, риторика 58-річного фахівця нічим не відрізняється. Згадаймо хоча б скандальну прес-конференцію перед матчем з Кадісом. Ображений на ЗМІ Куман видав якийсь незрозумілий спіч і зачинився у роздягальні. Вже через кілька днів Лапорта вперше зателефонує Хаві, за офіційною версією: "аби поговорити про футбол з цікавою людиною".

Рональд, безумовно, сильна особистість, та виключно тренерські якості нідерландця викликають чимало запитань. Його коротка кар’єра у Барселоні – це суцільні протиріччя й відсутність будь-якої самокритики. Непереконливі аргументи наставника про складну фінансову ситуацію клубу усім набридли.

Звісно, зараз каталонці не можуть змагатися з Баварією чи Ман Сіті, плей-офф ЛЧ буде шаленим успіхом, але хто забороняє обігрувати Гранаду, Кадіс і Райо… Хіба ці колективи мають більше грошей і майстерніших виконавців? Аж ніяк. Усе до чортиків просто: у них простежується почерк тренера, Іраола та Сервера вміють ставити гру, Куман – ні.

Барселона офіційно назвала ім'я тимчасового тренера

Нинішня Барса – тактично вульгарна команда. Можливо, найгірша з часів Чарлі Решака, який дивом уникнув повної і беззастережної капітуляції на Віслі у 2001-му (3:4). Навіть при усіх проблемах Сетьєна з роздягальнею була помітна ідея. Тоді як Куман здебільшого імпровізує: сьогодні, проти Баварії – боягузливі 5-3-2, завтра, з середняками Ла Ліги – сміливіші 4-3-3. У обох випадках – ганебні провали.

Він ще довго буде скаржитися на відхід Мессі й численні травми лідерів, однак це не виправдовує вражаючої безграмотності команди. Лишень погляньте, як розташовується Аякс Тен Хага і Барселона Кумана у позиційній атаці (на фото нижче). Хіба не тренер відповідає за величезні розриви і відсутність системи?

Звісно, Куману треба подякувати за молодь. І це чи не єдиний позитив. Він підтягнув до першої команди Ніко та Гаві, дав шанс Бальде, принаймні на передсезонних зборах довіряв юному австрійцеві Деміру. Той же Мінгеса перетворився на справжнього універсала, а завзятий Араухо став лідером оборони. Водночас деякі рішення не витримують жодної критики. Наприклад, повна ізоляція Рікі. Одному з найбільших талантів Ла Масії кидали крихти. Незрозуміла принциповість, попри очевидні косяки хавбека, який дозволяв собі бовкнути зайвого пресі.

Свіжа тренерська відставка у Каталонії – це ще й особиста поразка Жоана Лапорти. Після перемоги на виборах у нього був шанс перезавантажити проект. На жаль, зашкодили особисті амбіції. Хаві, який, швидше за все, замінить Кумана, підтримував на виборах Фонта – головного конкурента Лапорти. Останній сильно образився, і не спілкувався з легендою кілька місяців. Усі розмови велися через посередників. Зараз розплачується команда. Авторитетна Marca справедливо зазначає, що у схожій ситуації Бартомеу вже розіп’яли б.

Призначення Хаві виглядало логічнішим влітку. Він мав би вдосталь часу, щоб зі всім розібратися. Тепер же виникає ситуація "з місця в кар’єр". Треба перебудовуватися на ходу, та ще й з переповненим лазаретом. Словом, 41-річний уродженець каталонської Терраси свідомо сідає на електричний стілець.

Повернення переможного ДНК і філософії кройфізму може стати хорошим імпульсом, але потрібно розуміти, що це та ж Барселона – з величезними боргами, слабкою платоспроможністю і емоційним керівництвом. Тобто, ні Кунде, ні Ольмо, ні Стерлінга, усіх тих гравців, що приписують Хаві, в січні не буде. Чергова глава розпочнеться зі старих проблем.

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