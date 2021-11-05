Болельщикам Барселоны пока рано радоваться приходу легенды на тренерский мостик.

Источники в каталонском клубе отрицают договоренность с Аль-Саддом, утверждает Mundo Deportivo.

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Барселона до сих пор не собирается выплачивать 5 млн евро компенсации, прописанные в контракте Хави. "Блаугранас" изрядно возмущены односторонним заявлением Аль-Садда о достижении соглашения. Каталонцы воспринимают это как давление и наглое побуждение к выплате компенсации.

Добавим, что действующий контракт Хави с катарским клубом рассчитан до 2023 года. Испанец возглавил Аль-Садд летом 2019-го и уже успел выиграть два Кубка эмира Катара, два Кубка наследного принца Катара, катарское первенство, Кубок звезд Катара и Кубок шейха Яссима.

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