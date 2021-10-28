Барселона решила попрощаться с главным тренером. Рональд Куман уволен после поражения от Райо Вальекано. Руководство клуба собрало срочное совещание и сообщило специалисту о разрыве контракта. Барселона объявила информацию на официальном сайте.

Поражение от Райо стало третьим подряд для "блаугранас". Команда идет на 9-м месте в Примере, а в воскресенье проиграла Эль Класико. В Лиге чемпионов каталонцы обыграли только Динамо. Кстати, через неделю Барса приедет в Киев на второй матч.

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Куман возглавил Барселону летом 2020 года. Каталонцы заняли третье место в прошлом чемпионате. Нидерландец доверял молодым футболистам, но так и не смог поставить команде качественный футбол. Он не справился с тяжелой ситуацией в кризисном клубе.

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