"Очень много команд хотели сыграть против нас. К счастью, мы действительно славные ребята и дошли до финала, чтобы как можно больше из них получили свой шанс", – написал Хуммельс в своём Твиттере. По всей видимости, это стало ответом на слова различных представителей других клубов о том, что попасть на Боруссию – не так страшно, как попасть на Барселону, ПСЖ, Манчестер Сити или других грандов.

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Матс стал главным героем ответной встречи с ПСЖ, в которой Боруссия одержала победу со счётом 1:0. Сам Хуммельс забил единственный и победный мяч. Ранее он выразил желание встретиться в финале с Баварией. "Надеюсь, немецкий финал состоится", – отмечал Матс.

Напомним, что на пути к финалу Боруссия Д встретилась с Миланом, Ньюкаслом, ПСЖ (дважды), ПСВ и Атлетико. В финале "шмели" сыграют с победителем пары Реал – Бавария.

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