Гвардиола доволен игрой Манчестер Сити, несмотря на поражение в дерби

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от Манчестер Юнайтед (0:2) в 29 туре АПЛ.

"Мы играли хорошо, хотя пропускали соперника в финальной трети. Второй тайм был лучше, в целом это была хорошее представление. Мы играем так, как и раньше. Пытались прессинговать, защищались неплохо, все сделали хорошо.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – видео голов

Мы сыграли хорошо как для гостевой игры. Они ждали и делали длинные забросы в надежде на контратаки для Джеймса и Марсьяля. Мы же показывали свою игру, но, к сожалению, пропустили гол. Они ждали наших ошибок", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Манчестер Сити уступил своим соседям из Юнайтед и в первом круге – тогда "горожане" проиграли 1: 2.

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