"Фаворит". В Лиге чемпионов это очень условный статус. И многие гранды стали его жертвой в тот момент, когда казалось, что желанный кубок уже оказался в руках.

Когда аутсайдеру удается замахнуться на самые высокие пьедесталы, то за них невольно начинает болеть чуть ли не весь футбольный мир. Эти истории вдохновляют и напоминают, что "невозможно" – это барьер, который вполне возможно преодолеть, если верить в свои силы и прилагать максимум усилий.

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Футбол 24 рассказывает о подвиге Стяуа в сезоне 1985/86, когда титул сильнейшей команды Европы достался скромному по меркам евроарены румынскому клубу.

Свой уникальный путь в турнире румыны начали встречей с датским Вайле, в составе которого играл обладатель ЗМ-1977 Симонсен, а его партнерами были звезды сборной Дании Сивебак, Соренсен и Бертельсен. Впрочем, почти весь состав Стяуа тоже представлял сборную Румынии Мирчи Луческу, которая успела наделать шума. Фаворитом считался румынский ЦСКА, и 1/16 прошла под его диктовку - 4:1 и 1:1. Первый шаг сделан, но дальше должно было быть тяжелее.

На следующем этапе соперником стал Гонвед. Ожесточенность Румынии и Венгрии изрядно подогревала ожидания. В составе армейцев из Будапешта хватало звезд – Лайош Детари (главная звезда местного футбола), Шаллаи, Дайка, Гараба, Андруш. Они приняли участие в победах над Нидерландами и Австрией в отборе на ЧМ-1986, поэтому трудности были прогнозируемыми. Выезд в Будапешт заставил болельщиков Стяуа хвататься за валерьянку – 0:1. В Румынии подопечные Енея оправились – снова уверенные 4:1. Дальше – четвертьфинал с финским Куусюси.

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Этот клуб полностью разрушил миф о "нефутбольной Финляндии". Сараево и Зенит уже стали жертвами своей напыщенности. Стяуа тщательно готовилась к сопернику, но сенсация финнов была близка – 0:0 в первом матче в Румынии. Ответный матч с Лахти перенесли в Хельсинки, и игра снова проходила в равной борьбе. Гол на 86-й минуте спас Стяуа, а Пицурку в Румынии были готовы носить на руках. "Зато в хоккей мы их обыграем", – говорили зрители, которые разочарованно покидали стадион.

Следующим испытанием выпал Андерлехт, который в предыдущем этапе одолел Баварию с легендарным Руммениге, Аугенталером, Пфлюгером, Маттхаусом и Вольфартом. Бельгийцы верили, что им повезло со жребием, однако после минимальной домашней победы 1:0 голос героя матча Энцо Шифо был обеспокоен:

Эта победа важна, но один гол еще ничего не значит.

Его слова были пророческими: в Бухаресте Стяуа уничтожила соперника 3:0, не дав ни одного шанса на взятие ворот. Сказка уже рядом, осталась "мелочь" – одолеть Барселону, во главе которой Терри Венейблс, а главная звезда – Бернд Шустер – в лучшей форме.

Финал в Севилье почти не вызвал споров о победителе. Фанаты Барсы, которые заняли большую половину трибун Рамон Санчес Писхуана, готовились праздновать победу. На пути сюда блаугранас одолели Порту, Ювентус и амбициозный Гетеборг, поэтому "больше заслуживали победу". Но у судьбы были другие планы.

Мы в лучшей форме, поэтому шансы 55 на 45 в нашу пользу. Мы аутсайдеры? Прекрасно, нам нечего терять, – заявил вратарь Стяуа Хельмут Дукадам. Кто же мог представить, что совсем скоро он станет больше, чем просто героем!

Матч был невероятно ожесточенным. Вотро еще до перерыва показал 5 желтых карточек и позвал к себе капитанов: либо команды действуют осмотрительнее, либо он "повыдаляет всех к черту". Те прислушались, и обошлось без удалений. Обмен опасными моментами результата не дал, дело дошло до серии пенальти. Серии, в котором игрокам Барселоны не хватило 4 ударов, чтобы хотя бы раз пробить Дукадама.

Это была самая черная ночь Барселоны, – заявил президент каталонцев Жозе Луис Нуньес.

Стяуа показала: не стоит бояться бросать вызов сильнейшим, ведь никогда не знаешь, как повернется колесо фортуны.