Манчестер Юнайтед начал чистку от игроков, которые не имели будущего на Олд Траффорд.

Бенфика официально подтвердила полноценный выкуп левого защитника Альваро Каррераса у "красных дьяволов". Контракт рассчитан на 5 лет.

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Инсайдеры раскрывают подробности сделки. Манчестер Юнайтед получил всего 6 млн евро, но сохранил за собой право первоочередного выкупа. Также англичане могут рассчитывать на определенный процент с будущей перепродажи игрока.

Каррерас – воспитанник Реала. В 2020 году он перешел в МЮ и выступал за молодежные команды. За основу "дьяволов" испанец так и не дебютировал. 21-летний защитник неплохо отыграл вторую половину сезона за Бенфику в аренде – один гол и один ассист в 16 матчах.

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