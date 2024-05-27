Руководство Челси вскоре оформит приход нового тренера, который будет работать с командой с сезона 2024/25.

Недавно "синие" сообщили об уходе Маурисио Почеттино, который всего год возглавлял команду. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Челси ведут переговоры с главным тренером Лестер Сити Энцо Мареской, который стал фаворитом на должность наставника "синих".

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Руководство лондонцев предложит итальянскому специалисту контракт сроком на два года с возможностью продления еще на один сезон, или трехлетнее соглашение. Мареска уже дал согласие Челси на переход. Сейчас "синие" должны окончательно согласовать контракт специалиста и обсудить с Лестером условия ухода тренера.

Напомним, что Энцо Марсека работает с "лисами" с 2023 года. За один сезон итальянец сумел вывести Лестер Сити из Чемпионшипа в АПЛ.

Ранее 44-летний специалист работал с Пепом Гвардиолой в Манчестер Сити.

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