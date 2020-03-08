Манчестер Юнайтед обіграв Манчестер Сіті завдяки хитрому штрафному та фейлам Едерсона – невиразне дербі для Зінченка

"Дияволи" перемогли "містян" (2:0) у центральному матчі 29 туру АПЛ на Олд Траффорд. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Для Манчестер Сіті цей матч не мав великого турнірного значення, а от Манчестер Юнайтед веде запеклу боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів. Гості виступали фаворитами, однак Уле Гуннар Сульшер довів, що вміє грати проти Пепа Гвардіоли. Після придбання Бруну Фернендеша "дияволи" набрали прекрасну форму, а лідер "містян" Кевін де Брюйне пропускав дербі через проблеми зі здоров'ям. Черговий шанс у стартовому складі Сіті отримав Олександр Зінченко!

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З перших хвилин Манчестер Сіті поступово нарощував відсоток володіння м'ячем та територіальну перевагу, однак доводив справу до удару вкрай рідко. Оборона МЮ легко давала раду кросам у штрафний майданчик. Де Хеа лише раз довелося вступити в гру, коли помилився Шоу. Фоден перевів на Стерлінга, той цілив у дальній нижній кут, але іспанський голкіпер дістав м'яч.

Манчестер Юнайтед намагався будувати атаки мінімальною кількістю дотиків – три-чотири передачі та удар. Так виникли моменти у Джеймса та Марсьяля. Господарі відбирали м'яч і відразу виводили партнерів на ворота. Фред на Фернандеша, португалець віддав під удар Джеймсу – Едерсон на місці. Матіч перевів з глибини на лівий фланг, Марсьяль звідти вирвався та слабко пробив у голкіпера.

"Дияволи" почувалися дедалі впевненіше, а "містяни" навпаки нервували. Не останню роль у цьому зіграв суддя, який свистів деякі суперечливі епізоди на користь Юнайтед. Один з таких трапився на 30-й хвилині, коли арбітр призначив небезпечний штрафний за фол Гюндогана проти Фернандеша – навіть після повторів порушення не вгледіти.

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З цього стандарту Манчестер Юнайтед відкрив рахунок. Фернандеш хитро закинув верхом за спини захисникам, туди увірвався Марсьяль і в дотик вразив ближній кут. Едерсона застали зненацька. Нехай до цього гола й були питання, але загалом перемога Сульшера в першому таймі цілком заслужена – 7:1 за ударами. Арбітр же трішки віддав борг Манчестер Сіті, показавши Фреду жовту картку за симуляцію, хоча падіння у штрафному майданчику спричинив дотик захисника.

Другий тайм "містяни" також розпочали з тотального контролю м'яча, але суперник організовано тримав оборону та старався відповідати своїми випадами. Манчестер Сіті по перерві майже забив швидкий гол: Зінченко започаткував атаку, Стерлінг дав у розріз на Агуеро, а той реалізував вихід сам на сам. Втім, лайнсмен зафіксував офсайд, а VAR підтвердив правильність цього рішення.

Едерсон ледь не зробив царський подарунок "дияволам" – перед воротами не зумів приборкати пас назад. Марсьяль намагався запресингувати голкіпера, однак той встиг виправитися, а француз влетів у стійку. Головною зброєю Манчестер Юнайтед стали рейди Джеймса по флангу Зінченка, де гравець збірної України тотально програвав у швидкості. Вінгер МЮ мав забивати – забракло холоднокровності.

Гості у відповідь запропонували дальні удари Фодена. Де Хеа довелося з-під поперечини витягувати м'яч після пострілу юного хавбека. Гвардіола освіжив атаку своєї команди, випустивши з лави запасних Жезуса та Мареза. Поява цих виконавців додала гостроти атакам Сіті. Алжирець створив супершанс для Стерлінга, але Рахім не зумів підставити ногу під простріл з правого флангу, а з добиванням Жезуса впорався Де Хеа.

Зінченко за 15 хвилин до фінального свистка поступився місцем на полі Менді, але нічого вагомого українець не пропустив. Манчестер Сіті так і не побудував хорошої атаки з якісним завершенням. Слабкий удар Стерлінга проблем не створив. Гості тиснули, але захисники Манчестер Юнайтед впевнено тримали оборону. Сульшер під завісу гри потягнув час замінами, а "дияволи" втримали перемогу.

У компенсований час жирну крапку поставив Мактомінай! Едерсон помилився з виносом м'яча, а Скотт у дотик здалеку послав снаряд у залишену бразильцем сітку. У підсумку – 2:0. "Дияволи" двічі в сезоні АПЛ виграли дербі. Давно такого не було!

Манчестер Юнайтед набрав 45 очок і піднявся на 5 місце, яке з врахуванням дискваліфікації Сіті дає путівку в Лігу чемпіонів. До топ-4 – 3 пункти. Манчестер Сіті з 57 балами в активі залишився на другій сходинці в турнірній таблиці.