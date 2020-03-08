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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОЛОС - ШАХТЕР ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – видео гола

19:15 104 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – видео гола

Манчестер Юнайтед принимает Манчестер Сити в рамках 29 тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.

30’ Антони Марсьяль
 
30’ Антони Марсьяль

Несмотря на статус аутсайдера манчестерского дерби, именно манкунианцы открыли счет.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: Зинченко играет в центральном матче тура АПЛ – онлайн-трансляция

Бруну Фернандеш разыграл штрафной острым пасом на на Марсьяля, который расстрелял ближний угол ворот Эдерсона.

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Видеоновости Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
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