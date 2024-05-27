Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, чем обернулось для "горняков" поражение от житомирцев (0:2) в последнем туре УПЛ.

"Я не разбираюсь, где сдача, а где просто команда плохо играет в футбол. Шахтер на расслабоне сыграл явно. Это было очевидно. Так же как и в прошлом сезоне в последнем туре против Ворсклы.

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Тогда говорили, что это была, кстати, благодарность Ворскле за отобранные очки у СК Днепр-1 в чемпионской гонке. Сейчас говорят о "сливе" Полесью. С другой стороны, у нас в футболе всегда так было. Кому-то что-то о ком-то надо говорить.

Вот мне сегодня WhatsApp рассказал, что Шахтер выселили из Emily Resort. Мол, потому что у кого-то есть комфортная уверенность, что против Полесья Шахтер не очень выкладывался на полную. Такая вот история. Для меня, если честно, эта история забавная. Для Руха и Шахтера, я думаю, не очень", – рассказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Шахтер базировался на территории Академии Руха, в гостиничном комплексе Emily Resort, который принадлежит Григорию Козловскому – почетному президенту львовского клуба.

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