Клуб-сенсация АПЛ продлил соглашение с тренером – он добыл историческую путевку в Лигу чемпионов
Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери продолжит руководить командой еще несколько лет.
На своем официальном сайте "львы" сообщили, что испанский специалист продлил свое соглашение до 2029 года.
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"Я очень рад сделать этот шаг и взять на себя ответственность возглавить этот клуб. Вся футбольная структура с Мончи, Дамианом и владельцами клуба имеет общее видение и общие цели. В Астон Вилле замечательная химия. И элемент поддержки болельщиков также имеет большое значение для того, чтобы чувствовать себя как дома. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить этот путь, не ограничивая наши мечты", – рассказал тренер клубному сайту.
Напомним, что Унаи Эмери возглавил Астон Виллу в ноябре 2022 года. По итогам сезона 2023/24 "львы" заняли четвертое место и впервые в истории получили путевку в Лигу чемпионов.
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