На своем официальном сайте "львы" сообщили, что испанский специалист продлил свое соглашение до 2029 года.

Челси окончательно определился с тренером для Мудрика – лондонцам осталось согласовать несколько деталей

"Я очень рад сделать этот шаг и взять на себя ответственность возглавить этот клуб. Вся футбольная структура с Мончи, Дамианом и владельцами клуба имеет общее видение и общие цели. В Астон Вилле замечательная химия. И элемент поддержки болельщиков также имеет большое значение для того, чтобы чувствовать себя как дома. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить этот путь, не ограничивая наши мечты", – рассказал тренер клубному сайту.

Напомним, что Унаи Эмери возглавил Астон Виллу в ноябре 2022 года. По итогам сезона 2023/24 "львы" заняли четвертое место и впервые в истории получили путевку в Лигу чемпионов.

Почему АПЛ впервые за 4 года без финала Лиги чемпионов – Лунин стал одной из главных причин