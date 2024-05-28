Бохум переиграл Фортуну (0:3) во втором матче плей-офф за право сыграть в Бундеслиге в сезоне 2024/25. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Плей-офф за участие в Бундеслиге

Фортуна – Бохум – 0:3 (серия пенальти 5:6)

Голы: Хофманн, 18, 66, Штегер, 70 (пен)

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Первый матч между командами завершился победой Фортуны со счетом 3:0. Казалось, что судьба путевки уже решена, но Бохум сумел вернуться в игру и подарил интригу.

Если первый тайм был почти равным по моментам, хоть и гости повели в счете, то во втором Бохум насел на ворота соперника, не позволяя отходить от своей штрафной площади. В итоге рурский клуб забил еще два мяча и сравнял счет по сумме двух матчей.

Судьба путевки решалась в серии послематчевых пенальти, где Бохум оказался сильнее, реализовал удачно шесть попыток. Фортуна, которую выступал Андрей Воронин, осталась во втором дивизионе. А вот Иван Ордец сохранил прописку в Бундеслиге.

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