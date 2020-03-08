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Гвардіола задоволений грою Манчестер Сіті попри поразку в дербі

8 березня 22:34 148 Читать на русском
Гвардіола задоволений грою Манчестер Сіті попри поразку в дербі
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку від Манчестер Юнайтед (0:2) у 29 турі АПЛ.

30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай
 
30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай

"Ми грали добре, хоча пропускали суперника у фінальній третині. Другий тайм був кращим, в цілому це була хороша вистава. Ми граємо так, як і раніше. Намагалися пресингувати, захищалися непогано, все зробили добре.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео голів

Ми зіграли добре як для гостьової гри. Вони чекали і робили довгі закидання у надії на контратаки для Джеймса та Марсьяля. Ми ж показували свою гру, але, на жаль, пропустили гол. А вони чекали наших помилок", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився своїм сусідам з Юнайтед і в першому колі – тоді "містяни" програли 1:2.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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