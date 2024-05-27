Украинец просидел в запасе прощальный матч против Сельты и готовится решать свою судьбу с Брюгге, которому принадлежит его контракт.

Яремчук приблизился к 7-кратному чемпиону – Роман возглавляет кастинг из 5 форвардов

Ведущее испанское издание Marca подытожило сезон Валенсии, и Яремчук получил не слишком хорошие отзывы. В опросе читателей 28-летний форвард получил оценку 5,18 – пятая с конца в команде.

Автор статьи также не впечатлен вкладом Романа: "Амалла и Яремчук – яркий пример трансферов, которые не приносят качественный скачок в составе. Украинец поздно приехал, долго адаптировался, а когда начал показывать свой лучший уровень, то получил травму. Хавбек сборной Марокко вообще ничего не дал команде".

Добавим, что Яремчук отыграл за Валенсию около 1200 минут и забил 4 гола. Transfermarkt оценивает нападающего сборной Украины в 4 млн евро.

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