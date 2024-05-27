"Горожане" могут летом недосчитаться в своем составе трех игроков. Как сообщает Diario Sport, среди имен, которые имеют наибольшее количество вариантов ухода, выделяется Эдерсон.

Гвардиола решил покинуть Манчестер Сити – тренер Довбика и Цыганкова среди кандидатов на замену испанцу

Голкипер Манчестер Сити имеет предложения от Саудовской Аравии и ожидается, что 30-летний бразилец покинет клуб. Второй претендент на смену команды – Бернарду Силва. За полузащитником внимательно следят ПСЖ и Барселона. В его контракте прописана клаусула в размере 50 млн евро. Парижане, которые улучшили свое финансовое положение после ухода Мбаппе, вполне могут позволить себе активировать пункт об уходе.

До сих пор нет четкого плана относительно Кевина де Брюйне. Действующее соглашение бельгийца истекает летом 2025 года. Недавно были слухи, что полузащитник имеет предложения от Саудовской Аравии и МЛС.

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