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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОЛОС - ШАХТАР ЮВЕНТУС - ІНТЕР

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео гола

19:15 1088 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео гола
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео голів та огляд матчу / Фото МЮ

Манчестер Юнайтед приймає Манчестер Сіті в рамках 29 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті.

30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай
 
30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай

Незважаючи на статус аутсайдера манчестерського дербі, саме манкуніанці відкрили рахунок.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: Зінченко грає в центральному матчі туру АПЛ – онлайн-трансляція

Бруну Фернандеш розіграв штрафний гострим пасом на на Марсьяля, який розстріляв ближній кут воріт Едерсона.

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Відеоновини Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті
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