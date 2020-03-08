Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити благодаря хитрому штрафному и фейлам Эдерсона – слабое дерби для Зинченко

"Дьяволы" победили "горожан" (2: 0) в центральном матче 29 тура АПЛ на Олд Траффорд. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Для Манчестер Сити этот матч не имел большого турнирного значения, а вот Манчестер Юнайтед ведет ожесточенную борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Гости выступали фаворитами, однако Уле Гуннар Сульшер доказал, что умеет играть против Пепа Гвардиолы. После приобретения Бруну Фернендеша "дьяволы" набрали прекрасную форму, а лидер "горожан" Кевин де Брюйне пропускал дерби из-за проблем со здоровьем. Очередной шанс в стартовом составе Сити получил Александр Зинченко!

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С первых минут Манчестер Сити постепенно наращивал процент владения мячом и территориальное преимущество, однако доводил дело до удара крайне редко. Оборона МЮ легко справлялась с кроссами в штрафную. Де Хеа лишь раз пришлось вступить в игру, когда ошибся Шоу. Фоден перевел на Стерлинга, тот целил в дальний нижний угол, но испанский голкипер достал мяч.

Манчестер Юнайтед пытался строить атаки минимальным количеством касаний – три-четыре передачи и удар. Так возникли моменты у Джеймса и Марсьяля. Хозяева отбирали мяч и сразу выводили партнеров на ворота. Фред на Фернандеша, португалец отдал под удар Джеймсу – Эдерсон на месте. Матич перевел из глубины на левый фланг, Марсьяль оттуда вырвался и слабо пробил в голкипера.

"Дьяволы" чувствовали себя все увереннее, а "горожане" наоборот нервничали. Не последнюю роль в этом сыграл судья, который свистел некоторые спорные эпизоды в пользу Юнайтед. Один из таких случился на 30-й минуте, когда арбитр назначил опасный штрафной за фол Гюндогана против Фернандеша – даже после повторов нарушения не разглядеть.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – видео голов и обзор матча

С этого стандарта Манчестер Юнайтед открыл счет. Фернандес хитро закинул за спины защитникам, туда ворвался Марсьяль и в касание поразил ближний угол. Эдерсона застали врасплох. Пусть к этому голу и были вопросы, но в целом победа Сульшера в первом тайме вполне заслуженная – 7:1 по ударам. Арбитр же немного отдал долг Манчестер Сити, показав Фреду желтую карточку за симуляцию, хотя падение в штрафной вызвало касание защитника.

Второй тайм "горожане" также начали с тотального контроля мяча, но соперник организовано держал оборону и старался отвечать своими выпадами. Манчестер Сити после перерыва почти забил быстрый гол: Зинченко начал атаку, Стерлинг дал в разрез на Агуэро, а тот реализовал выход один на один. Впрочем, лайнсмен зафиксировал офсайд, а VAR подтвердил правильность этого решения.

Эдерсон едва не сделал царский подарок "дьяволам" – перед воротами не сумел принять пас назад. Марсьяль пытался запрессинговать голкипера, однако тот успел исправиться, а француз влетел в штангу. Главным оружием Манчестер Юнайтед стали рейды Джеймса по флангу Зинченко, где игрок сборной Украины тотально проигрывал в скорости. Вингер МЮ должен был забивать – не хватило хладнокровия.

Гости в ответ предложили дальние удары Фодена. Де Хеа пришлось из-под перекладины вытаскивать мяч после выстрела юного хавбека. Гвардиола освежил атаку своей команды, выпустив со скамейки запасных Жезуса и Мареза. Появление этих исполнителей добавило остроты атакам Сити. Алжирец создал супершанс для Стерлинга, но Рахим не сумел подставить ногу под прострел с правого фланга, а с добиванием Жезуса справился Де Хеа.

Зинченко за 15 минут до финального свистка уступил место на поле Менди, но ничего важного украинец не пропустил. Манчестер Сити так и не построил хорошей атаки с качественным завершением. Слабый удар Стерлинга проблем не создал. Гости давили, но защитники Манчестер Юнайтед уверенно держали оборону. Сульшер под занавес игры потянул время заменами, а "дьяволы" удержали победу.

В компенсированное время жирную точку поставил Мактоминай! Эдерсон ошибся с выносом мяча, а Скотт в касание издалека послал снаряд в оставленную бразильцем сетку. В итоге – 2:0. "Дьяволы" дважды в сезоне АПЛ выиграли дерби. Давно такого не было!

Манчестер Юнайтед набрал 45 очков и поднялся на 5 место, которое с учетом дисквалификации Сити дает путевку в Лигу чемпионов. До топ-4 – 3 пункта. Манчестер Сити с 57 баллами в активе остался на второй строчке в турнирной таблице.