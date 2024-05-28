Признание на прощание – УПЛ назвала лучших тренера и игрока 30-го тура
Украинская Премьер-лига подвела итоги завершающего тура сезона.
Лучшим тренером 30-го тура признан уже бывший наставник Полесья Сергей Шищенко, сообщает официальный сайт УПЛ.
Полесье сделало сенсационный выбор тренера – участника еврокубков официально доверили "юному" дебютанту
48-летний специалист набрал 46,9% голосов болельщиков, опередив Олега Шандрука (Верес – 25,3%), Руслана Ротаня (Александрия – 19,3%) и Юрия Максимова (СК Днепр-1 – 8,6%).
Награду же самого полезного игрока получил форвард Полесья Луифер Эрнандес (46,2%). Нападающий житомирцев обошел Хуана Безерру (Александрия – 22,3%), Самбу Диалло (Динамо – 17%) и Олега Очеретько (СК Днепр-1 – 14,6%).
Напомним, в заключительном матче сезона подопечные Сергея Шищенко победили Шахтер (2:0) и получили право играть в Лиге конференций, а Луифер отметился в воротах "горняков" голом.
Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки