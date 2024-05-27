Сезон 2000/2001 подарил особенно приятные мгновения фанатам Ромы. Столичная команда завоевала лишь третье в истории (и последнее на сегодня) Скудетто. Тогдашняя Серия А была, пожалуй, самым интересным чемпионатом в Европе, а победить в таком турнире – большое достижение. Статус сильнейшей команды Италии позволил римлянам стартовать в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов.

Среди главных героев новоиспеченного чемпиона были игроки атакующего плана: Батистута, Монтелла, Дельвеккио, Тотти. Однако едва ли не самый большой вклад в триумф "волков" сделал полузащитник Дамиано Томмази. Кудрявый хавбек провел 42 поединка в сезоне – больше всех футболистов Ромы. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об уникальном пути от футбольной звезды до мэра итальянского города.

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Партнеры и тренеры Томмази называют его незаурядной личностью. Даже визуально Дамиано не очень похож на футболиста и часто вел себя не так, как все. В 1993-м тогда еще игрок Вероны стал первым профессиональным футболистом в истории Италии, который воспользовался своим правом на отказ от обязательной военной службы по соображениям совести.

Вместо этого Дамиано работал в католических общественных организациях, занимавшихся социальными вопросами. В частности, футболиста отправили на Telepace – католическую телекомпанию, которая прежде всего освещает события из жизни Папы Римского. "Я не хотел служить своей стране, держа винтовку в руках. Я был аномалией", – говорил о себе Томмази.

Когда Дамиано впервые вызвали в национальную команду, то он заявил, что не заслуживает такой чести. Параллельно футболист занимался благотворительностью. Известный итальянский журналист Карло Зампа назвал Томмази "Anima Candida", то есть "Чистая душа". Благодаря систематическому участию в различных социальных инициативах Дамиано вскоре наградили Altropallone – специальной наградой для спортсменов, которые сочетают спорт с благотворительностью и социальной деятельностью.

Собственно, Томмази удавалось поддерживать особый статус и на поле. Когда в 1997-м в матче с Перуджей голкипера Ромы Джованни Червоне удалили с поля, в ворота стал именно Томмази. И даже отразил опасный удар Массимилиано Аллегри.

Nella storia della Serie A non mancano i portieri imbattuti anche per pochi secondi, come Damiano Tommasi che in Roma-Perugia 4-1 del 12 gennaio 1997 si tolse la soddisfazione di parare una punizione ad Allegri (capitò anche a Gautieri nella partita di ritorno dello stesso anno). pic.twitter.com/XHr7OXnhPA — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 8, 2023

Именно в 1997-м состоялся другой важный момент в жизни Дамиано. Если раньше он тяготел к левому флангу, то с приходом чешского тренера Зденека Земана, Томмази закрепился в центре поля и играл там фактически всю дальнейшую карьеру.

Через два года преемником Земана стал Фабио Капелло, с которым у Томмази также сложились прекрасные отношения. "Мне нравятся настоящие мужчины, а Дамиано всегда был мужчиной. Он тот, кто не знает слова "эгоизм", – говорил об экс-подопечном дон Фабио.

Капелло помог нам осознать, что мы способны достигать больших целей. Это был переломный момент в менталитете. Я не знаю, была ли моя Рома самой сильной за всю историю, но у нас были отличные игроки. Я не имел предпосылок, чтобы стать топ-игроком, но мне повезло играть с очень сильными партнерами, – вспоминал Томмази.

Именно с Капелло Рома выиграла Скудетто, а затем дебютировала в Лиге чемпионов. Стартовый матч против Реала, который состоялся 11 сентября 2001-го, Дамиано пропускал из-за дисквалификации, поэтому готовился поддерживать партнеров с трибун стадиона. За несколько часов до игры товарищ прислал Томмази смс: "Включи телевизор". Когда Дамиано сделал это, то увидел шокирующие кадры из США – там пылали башни-близнецы.

"В Риме очень ждали этого матча. Рома вернулась в большой турнир после стольких лет и противостояла Реалу. Это должен был быть незабываемый вечер. Но, наверное, командам не стоило выходить на поле", – делился воспоминаниями футболист. Рома и Реал все же сыграли – Мадрид победил 2:1.

В следующем году эти команды встретились в Нью-Йорке в память о жертвах 11 сентября. Именно там римляне познакомились с мужчиной, который жил в Нью-Йорке и болел за Рому. Он работал в башнях-близнецах, однако по случаю дебюта любимой команды в ЛЧ отпросился у шефа и скорее ушел домой. Благодаря этому он сохранил свою жизнь.

Через пять месяцев Томмази забил первый и единственный гол в Лиге чемпионов (в ворота Барселоны!), а следующий розыгрыш ЛЧ Рома снова начала матчем против Реала, однако уже с Томмази в стартовом составе. Более того, из-за проблем в отношениях Капелло и Тотти капитанская повязка перешла к Томмази.

В июле 2004-го случился один из ключевых моментов в жизни лидера Ромы. На предсезонных сборах "волки" встречались со Сток Сити. В одном из эпизодов защитник англичан Джерри Таггарт жестко подкатился под Томмази. Как следствие, разрыв крестообразной связки колена и ряд сопутствующих повреждений. "Сломалось все, что могло сломаться", – красноречиво резюмировали медики.

Дамиано вылетел на 15 месяцев, однако клуб дождался свою легенду. Реакция Томмази была фирменной. "Я встретился с Розеллой, дочкой президента Франко Сенси, и сказал: "Дайте мне минимальную зарплату в размере 1470 евро в месяц". Футболист понимал, что после травмы может не приносить необходимой пользы команде, поэтому согласился на минимальную зарплату для работников, установленную тогда в Италии. Голливудского шарма этой истории придал первый выход Дамиано в старте Ромы на матч с Фиорентиной. Уже на 2-й минуте Томмази отличился в воротах "фиалок". Это было великое возвращение.

Вскоре Дамиано покинул Стадио Олимпико, оставив после себя большое наследие, которое отображалось в 351 матче в футболке Ромы. Далее были Леванте, КПР, поездка в Китай и даже выступления в Сан-Марино (за тамошнюю Ла Фиориту легендарный футболист сыграл в квалификации Лиги чемпионов в 43 года).

Безусловно, Томмази ждала не менее выдающаяся карьера за пределами футбольного поля. Он возглавил Итальянскую ассоциацию футболистов (и руководил ею в течение 10 лет), развивал бизнес, основал школу и воспитывал шестерых детей. В январе 2022-го Дамиано конвертировал свой авторитет в новый статус – его избрали городским головой родной Вероны.

Интересно, что предвыборную кампанию Томмази провел нетипично и покорил сердца жителей города. Минимум надоедливой рекламы, отказ от громких пустых обещаний, абстрагирование от политических партий с негативным шлейфом. 39,80% голосов в первом туре и 53,40% голосов во втором позволили экс-футболисту попробовать себя в новой роли. Жители города Ромео и Джульетты поверили Дамиано.

Чуть ли не в каждом интервью мэр Вероны вспоминает о футболе. Он часто сравнивает политические процессы и городские проблемы с футбольным миром и не жалеет футбольных метафор. Например, называет Верону нападающим, который имеет потенциал, но не может его сполна реализовать. "Язык футбола знает каждый. Он делает все вещи понятными", – объясняет Томмази.

Как бы там ни было, только жители Вероны могут справедливо оценивать своего мэра. Мы же можем только констатировать факты, которые свидетельствуют о благосклонном отношении Томмази к Украине после полномасштабного российского вторжения. С одной стороны, мэрия Вероны под руководством Дамиано посылала гуманитарную помощь Киеву и Харькову, с другой – Томмази собирал в своем кабинете трех женщин из Украины, России и Беларуси и пытался говорить о "достижении мира".

Наверное, самый важный месседж, сделанный пацифистом Томмази, датирован 28 февраля 2022-го. Об отстранении террористов от футбольных соревнований говорил весь мир, но позиция мэра Вероны была однозначной. "Это вопрос мира, а не политики", – заявил Дамиано Томмази.

Он никогда не изменял своим принципам и, кажется, не будет делать этого даже в такой противоречивой сфере как политика. Джентльмен на поле и образец за его пределами. В футболе Дамиано Томмази оставил после себя яркий след. Пожелаем ему воплотить задуманное в стенах городского совета Вероны.