Nella storia della Serie A non mancano i portieri imbattuti anche per pochi secondi, come Damiano Tommasi che in Roma-Perugia 4-1 del 12 gennaio 1997 si tolse la soddisfazione di parare una punizione ad Allegri (capitò anche a Gautieri nella partita di ritorno dello stesso anno). pic.twitter.com/XHr7OXnhPA