Наши за границей

Яремчук забил дебютный гол в испанской Ла Лиге. Украинец использовал шанс, приобщился к победе Валенсии и заработал высокие оценки.

В Жироне отреагировали на возможный трансфер Довбика в Челси. Мудрик претендует на лучший гол месяца в Челси.

Лунин сыграет против Мальорки – Анчелотти раскрыл главный критерий выбора основного вратаря Реала. Игроки Мадрида стали в защиту Андрея.

Европа

Уэйна Руни официально уволили спустя неполные три месяца после назначения. Карло Анчелотти сделал громкое заявление относительно своего будущего.

Украина

Шахтер отклонил 25 млн евро за Судакова от участника плей-офф Лиги чемпионов – РБ Лейпциг. Динамо и Шахтер отреагировали на обстрелы Украины россиянами.