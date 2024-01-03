Наші за кордоном

Яремчук забив дебютний гол в іспанській Ла Лізі. Українець використав шанс, долучився до перемоги Валенсії та заробив високі оцінки.

В Жироні відреагували на можливий трансфер Довбика в Челсі. Мудрик претендує на найкращий гол місяця в Челсі.

Лунін зіграє проти Мальорки – Анчелотті розкрив головний критерій вибору основного воротаря Реала. Гравці Мадрида стали на захист Андрія.

Європа

Вейн Руні офіційно звільнили через неповні три місяці після призначення. Карло Анчелотті зробив гучну заяву щодо свого майбутнього.

Україна

Шахтар відхилив 25 млн євро за Судакова від учасника плей-офф Ліги чемпіонів – РБ Лейпциг. Динамо та Шахтар відреагували на обстріли України росіянами.