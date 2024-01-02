Утро 2 января 2024 года началось для жителей Киева и Харькова с очередных массированных обстрелов, совершенных Россией.

Россия продолжает терроризировать Украину, повторив массированный ракетный обстрел. Главными целями стали Киев и Харьков. Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, удалось уничтожить 72 воздушные цели. Всего оккупанты применили 99 средств воздушного нападения, среди которых – ракеты разных типов.

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Гранды украинского футбола, Динамо и Шахтер, не смогли проигнорировать. Сначала "бело-синие" в своих соцсетях поблагодарили ПВО: "Спасибо силам ПВО за сотни спасенных жизней! Россия – это страна-террористка!".

Шахтер в своем Instagram выложили страшные последствия обстрелов Киева и Харькова. "Массированный ракетный обстрел Киева, Харькова и Киевской области! Сегодня утром российские оккупанты и террористы совершили очередную ракетную атаку на Украину. Есть погибшие и десятки пострадавших. Абсолютное зло продолжает уничтожать нашу страну и атаковать гражданское население".

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