Анчелотти сделал громкое заявление по поводу своего будущего
Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал, где планирует завершить тренерскую карьеру.
"Это мое последнее место работы, я подтверждаю это. Не знаю, когда все закончится. Я могу продолжить здесь после 2026 года, после успеха, которого мы можем достичь.
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2026-й может стать последним годом в моей тренерской карьере. А может, и нет. Я хочу тренировать и надеюсь, что смогу быть тренером в 2027 и 2028 годах. Мне нравится Мадрид и я хочу остаться здесь", – цитирует наставника мадридцев AS.
Напомним, что Карло Анчелотти недавно продлил соглашение с Реалом до 30 июня 2026 года.
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