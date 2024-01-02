Форвард сборной Украины начал со старта матч 19-го тура против Вильярреала и открыл счет уже на 4-й минуте.

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Ассистентом выступил Хосе Гайя. Капитан Валенсии избежал офсайда, пролетел по левому флангу и выкатил удобную передачу Яремчуку. Роман мощным ударом в касание завершил комбинацию.

Для украинца это 13-й матч в Ла Лиге и 15-й за Валенсию в целом. Ранее Яремчук мог похвастаться только одним голом в Кубке Испании.

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