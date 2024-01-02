Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о выборе кипера на матч 19 тура Ла Лиги против Мальорки. В нем сыграет Андрей Лунин.

"Кто является основным кипером Реала? Я еще не принял решение, потому что они оба заставляют меня сомневаться. Это неправильно для них обоих, если я назову именно в этот момент, кто будет основным вратарем.

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В каждой игре я буду выбирать того вратаря, который вызывает у меня наибольшее доверие. Они оба – очень хорошие голкиперы.

Кепа заболел гриппом и не тренировался последние дни. Против Мальорки в основе сыграет Лунин", – сказал наставник на пресс-конференции.

Напомним, Реал сыграет с Мальоркой в среду, 3 января. Начало матча в 20:15 по киевскому времени.

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